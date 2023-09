NBA : La nouvelle recrue des Lakers inquiète déjà ?

Florian Barré

L’arrivée de Christian Wood pourrait constituer un changement majeur pour les Lakers, mais il est peu probable qu’elle bouleverse l’équipe en profondeur. La question est de savoir désormais si l’intérieur de 27 ans aura un impact significatif ou non puisque ses faibles compétences défensives ont suscité certaines inquiétudes au sein de la base des fans Purple and Gold.

Arrivé aux Lakers la semaine passée pour un contrat de deux ans dont une en option, Christian Wood était la meilleure option disponible sur le marché des free agents. Pourtant, l’intérieur s'est avéré être un handicap défensif avec les Mavericks – qui affichaient une note défensive de 116,7 avec lui sur le terrain la saison dernière, selon NBA.com – et il devra être bien meilleur en 2023-2024 si les Lakers veulent remporter un autre titre avec LeBron James et Anthony Davis.

NBA : Nouveau joueur des Spurs, il fait une grande révélation sur Wembanyama https://t.co/GcqHVg7ZT0 pic.twitter.com/vlfkW6mm9Q — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Wood doit continuer d’apporter offensivement

Cependant, selon un directeur de la NBA, Christian Wood peut s'intégrer aux Lakers : « S’il adopte un comportement optimal, cela pourrait être un bon choix. S’il ne l'est pas, eh bien, tu le coupes. », a concédé une source du front office de la ligue à Dave McMenamin d' ESPN . Outre la défense, Wood devrait apporter une attaque indispensable à l'alignement de Los Angeles en dehors du banc. En 67 matchs avec les Mavs la saison dernière, il a récolté en moyenne 16,6 points, 7,3 rebonds et 1,8 passes tout en tirant à 51,5 % du sol et à 37,6 % à 3-points.

« J’ai toujours voulu être un Laker »