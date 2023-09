NBA : Les Lakers de LeBron James signent quatre nouveaux joueurs

Florian Barré

Quelques heures seulement après avoir signé un contrat de deux ans avec Christian Wood, les Lakers de Los Angeles ont pris quelques mesures pour compléter leur effectif avant le camp d'entraînement. Quatre hommes sont venus s’ajouter à la liste de Darvin Ham afin de se mettre en valeur dans l’espoir d’obtenir un contrat en NBA, notamment un certain Scotty Pippen Jr.

Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour les 30 franchises NBA, qui retrouveront les parquets dans quelques semaines à peine. Le camp d’entraînement arrive, tandis qu’il y aura de nombreux matchs de pré-saison afin de se préparer au mieux. Les équipes en profitent donc pour enchaîner les signatures à l’image des Lakers ce jeudi, avec pas moins de 4 deals annoncés.

Qui sont ces quatre joueurs ?

En effet, la franchise de Los Angeles a annoncé la signature de l’intérieur Vincent Valerio-Bodon et des meneurs Damion Baugh, Bryce Hamilton et Scotty Pippen Jr. Trois d'entre eux – Baugh, Hamilton et Pippen – ont passé du temps au sein de l'organisation à un titre ou à un autre, tandis que Valerio-Bodon fait office de nouveau visage. La liste des Lakers étant probablement fixée à 14 joueurs après la signature de Christian Wood, ces joueurs rempliront la liste du camp d'entraînement sur le contrat «Exhibit 10 » et joueront probablement pour la G League South Bay Lakers cette saison.

Scotty Pippen Jr. joue gros