Le salaire d’un coéquipier de Steph Curry fait polémique en NBA

La NBA amasse de plus en plus d’argent et le redistribue donc en partie aux salaires de ses joueurs. Certains contrats paraissent alors complètement démesurés et au vu des derniers mois, c’est parti pour durer encore un moment. Cet été, Jaylen Brown est ainsi devenu le joueur avec la plus grosse prolongation de tous les temps et il n’est pas improbable que ses 305 millions de dollars soient bientôt détrônés. Quoi qu’il en soit, il y a un joueur des Warriors qui, selon un journaliste, a bien profité de ce système durant sa carrière au point de gagner plus que ce qu’il aurait dû.

Klay Thompson a remporté quatre championnats NBA avec les Golden State Warriors. L'arrière tireur d'élite a été un élément-clé de la domination de son équipe au cours de la dernière décennie. Thompson est également un défenseur de périmètre sous-estimé. Entamant sa deuxième saison complète depuis son retour de deux graves blessures, Thompson aura probablement pour objectif de revenir dans l'équipe All-Star et de se battre pour un autre titre dans la ligue.

Klay Thompson... surpayé de 21,3M$ la saison passée

Cependant, selon Frank Urbina de HoopsHype , Thompson se classe au troisième rang des stars les plus surpayées de l'histoire de la NBA, derrière Gordon Hayward et John Wall. Thompson a gagné 226,3 millions de dollars tout au long de sa carrière, soit environ 96 millions de dollars de plus que ce que sa valeur sur le terrain aurait apporté aux Warriors. « Les blessures majeures consécutives de Thompson au LCA et au tendon d'Achille n'ont pas aidé les choses comme la saison dernière. Sa valeur réelle lui valait 8,7 millions de dollars alors qu'il gagnait en réalité 30,1 millions de dollars pour un trop-payé de 21,3 millions de dollars, a écrit Urbina. C'est peut-être pour cela que Golden State a choisi de ne pas signer de prolongation à Thompson cette intersaison et lui permet de jouer librement sans restriction l'année prochaine. Ce sera une agence libre fascinante à voir se développer. »

Thompson toujours au niveau ?

Cette saison sera la dernière année du contrat de 189 millions de dollars sur cinq ans de Klay Thompson. Le propriétaire de Golden State, Joe Lacob, a déjà noté que le front office souhaitait le garder au-delà de son contrat actuel, même si des négociations sérieuses n'ont pas encore eu lieu. Thompson a montré la saison dernière qu’il était encore au niveau de par son shoot efficace et sa défense supérieure à la moyenne. Ce qui est certain, c’est que si le joueur de 33 ans peut continuer à s'appuyer sur la saison dernière et élever son niveau de jeu au même niveau qu’avant ses blessures, il pourrait être un catalyseur majeur dans le retour des Warriors en finale de la NBA.