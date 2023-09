Argent, réseaux sociaux, solitude… Le message sincère d’une star de NBA

Florian Barré

Atteindre la NBA est un rêve qui, lorsqu’il devient réalité, réserve souvent son lot de surprises. Les fans peuvent le voir sur les visages des joueurs le jour de la draft lorsque leurs noms sont appelés. Ils arrivent sur le podium avec un sentiment de célébrité, de glamour et plusieurs millions de dollars en poche alors qu'ils serrent la main du commissaire. Mais aussi excitante que soit la perspective de jouer dans la ligue, être humain ne se limite pas à simplement offrir du divertissement pour beaucoup d’argent. Alors, que se passe-t-il lorsque le rêve s'efface et que les problèmes de solitude et de confiance font partie du quotidien d'une personne ?

Nombreux sont les enfants à rêver de devenir un joueur de NBA un jour. Mais une fois cet objectif atteint, il faut avoir les épaules solides, à la fois sur mais aussi en dehors des parquets. Mieux vaut être pragmatique et connaître tous les dangers de la vie de star que d’être dans l’utopie et tomber de très haut une fois au sommet. Et s’il y en a bien un qui en a fait les frais, c’est Kelly Oubre Jr. « Vous rêvez de quelque chose toute votre vie, a déclaré le swingman au Guardian. Et quand vous atteignez enfin ce rêve, tout le monde se réveille à un moment donné. Quand je me suis réveillé, la vie m’a vraiment frappé. » Pour Oubre, qui a été drafté en 15e position en 2015 et qui a joué pour les Charlotte Hornets la saison dernière – il a récolté en moyenne 20,3 points et 5,2 rebonds par match – se mettre à l'aise en NBA n'a pas été facile.

« L’argent est la racine de tous les maux »

Au début, jouant pour les Wizards de Washington, il a essayé de trouver sa place dans une équipe plus âgée. Mais une fois qu’il a goûté au succès dès sa troisième année, il en a voulu plus. En dehors du basket-ball, les gens ont commencé à changer. Eux aussi voulaient plus de lui : de l'argent, de l'attention et des accès de la part d'un homme dont les revenus de carrière dépassent désormais 62 millions de dollars. « Les gens commencent à agir différemment, raconte Oubre. Il est facile de se perdre dans ce cycle mental où l'on a le sentiment de ne pouvoir faire confiance à personne. C’est une sensation terrible. L’argent est la racine de tous les maux ». En effet, les athlètes sont souvent placés sur des piédestaux uniquement pour que les fans et les médias les visent. Ce qui aggrave la situation, ce sont les réseaux sociaux, qui donnent aux fans un accès aux joueurs, et aux joueurs un accès 24 heures sur 24 aux messages caustiques qui leur sont destinés. « De nos jours, je reste en dehors des réseaux sociaux. J’essaie d'être libre mentalement. » déclare Oubre.

Oubre n’est pas seul dans cette situation