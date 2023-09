Avant la reprise de la NBA, Embiid, Antetokounmpo et Jokic peuvent s’inquiéter

Florian Barré

Après une décevante huitième place au classement du MVP 2022-23 en NBA, Luka Doncic pourrait franchir un nouveau cap la saison prochaine. Souvent critiquée pour sa condition physique, la star des Dallas Mavericks semble avoir pris sa préparation plus au sérieux cet été. Alors qu’il s’apprête à affronter le Canada en quart de finale de la Coupe du monde, le prodige slovène a reçu les éloges de son coéquipier Mike Tobey.

Privés de playoffs la saison passée, les Mavericks ont été actifs cet été puisqu’en plus d’avoir prolongé Kyrie Irving, ils ont récupéré Dante Exum, Seth Curry, Grant Williams et Richaun Holmes, auxquels sont venus s’ajouter Dereck Lively II et Olivier-Maxence Prosper via la Draft. De quoi motiver Luka Doncic avant la nouvelle saison NBA qui approche. Le Slovène a terminé huitième, loin derrière Joël Embiid, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, lorsqu’il a fallu élire le MVP de l’année passée.

NBA : Une destination surprise envisagée pour Damian Lillard https://t.co/exMIBDhAIL pic.twitter.com/eXquVpHjec — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Doncic plus « professionnel » que jamais

Depuis, Doncic s’est réellement pris en main et ses propres coéquipiers durant la Coupe du monde en Asie s’en rendent compte : « J’ai l’impression qu’il est un peu plus reposé, il a l’air frais et en forme. Il prend vraiment soin de son corps et de lui-même beaucoup plus sérieusement cet été », a assuré Mike Tobey à Cesare Milanti de Eurohoops . « On peut le voir à travers son alimentation, à travers son apparence : il est en bien meilleure forme. Je pense qu’il a fait un grand pas en avant en termes de professionnalisme. » Tobey a également déclaré que l'excellence de Doncic s'est fait sentir et constitue l'une des principales raisons pour lesquelles la Slovénie a des espoirs de titre.

« Je pense que Luka sera MVP »