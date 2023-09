Un numéro un de draft fait parler de lui avant la nouvelle saison NBA

Florian Barré

Limité depuis son arrivée en NBA, Zion Williamson a connu de trop nombreux pépins physiques pour réellement faire étal de son talent. Malgré tout, ses apparitions ont été plutôt bonnes la saison dernière. Avec 29 matchs seulement au compteur, il affichait une moyenne de 26 points, 7 rebonds et 3.6 passes. Cependant 114 matchs en trois ans, c’est bien trop peu et le numéro un de la draft 2019 l’a bien compris puisqu’il travaille ardemment sur son physique durant l’intersaison.

Aussi talentueux soit-il, Zion Williamson voit la suite de sa carrière être menacée. Presque toutes les histoires récentes à son sujet n’étaient pas liées au basket-ball. Entre ses histoires intimes avec une actrice X et ses absences récurrentes dues à des blessures, le joueur de 23 ans est en train de gâcher l’immense carrière qui l’attendait. Quatre ans après avoir été drafté en première position par les Pelicans, Zion Williamson n’a joué que 144 matches en NBA. L’ailier-fort a passé plus de temps à l’infirmerie que sur un terrain, et après une saison blanche, il n’a encore disputé que 29 matchs cette année.

Williamson enfin en forme ?

Mais selon Will Guillory de The Athletic , Zion réalise une préparation physique importante cet été afin de rendre son corps prêt pour une saison complète. « On m’a dit qu’il était vraiment focalisé sur le fait de préparer son corps à une longue saison. Je pense qu’il aura à coeur de prouver certaines choses. » a concédé le journaliste. Sur certaines photos, Zion Williamson apparaît même amaigri et musculeux. Quoi qu’il en soit, le retour de l’intérieur surpuissant pourrait bien être l’étincelle qui fera passer un cap aux Pels l’an prochain.

« Je suis en train de réparer ces erreurs »