Les Lakers de LeBron James surveillent une superstar de la NBA

Florian Barré

Les Lakers de Los Angeles ont été l'une des franchises les plus actives de toute la NBA au cours de la Free Agency. Les Californiens ont fait une litanie de signatures pour ramener le noyau de l'année dernière et faire des ajouts cohérents, portant ainsi la liste à 13 joueurs. Désormais, les fans des Lakers attendent une superstar pour remplacer LeBron James à terme.

Aux Los Angeles Lakers, LeBron James voit peu à peu le bout du tunnel. Sous contrat jusqu'en 2024, avec une player option pour 2025, le King se rapproche doucement de la fin de sa carrière en NBA. Pour l'avenir, les Angelinos doivent donc chercher une nouvelle star pour épauler Anthony Davis et ces derniers temps, c’est Trae Young qui a été associé à la franchise californienne. Le meneur des Atlanta Hawks a déjà été lié aux Lakers et l’intérêt semble toujours être là.

Les Lakers lorgnent Trae Young

D'après les informations du journaliste de The Athletic Johan Buha, Trae Young « se trouve sur le radar californien depuis un long moment » et son arrivée, si elle a lieu, pourrait avoir du sens. D'Angelo Russell est un meneur de jeu de qualité, mais pas suffisamment pour être perçu comme le numéro un pendant de longues années. De plus, Young est encore très jeune. À 24 ans, il aspire à être le meilleur meneur de la ligue d’ici peu et ce n’est sans doute pas en restant à Atlanta qu’il y parviendra.

Un trade gagnant-gagnant ?