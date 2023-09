Avant la nouvelle saison NBA, Damian Lillard envoyé loin du Heat ?

Florian Barré

Les jours passent et le dossier Damian Lillard ne fait pratiquement plus de vague. À l’approche du camp d’entraînement et de la nouvelle saison NBA, impossible de dire encore si le meneur de 33 ans quittera l’Oregon sous peu. Les Blazers ne sont pas enclins à un échange avec le Heat comprenant Tyler Herro entre autres, et espèrent obtenir une autre offre que celle de Miami. Pour cela, le Bleacher Report a théorisé un deal avec une nouvelle franchise.

Damian Lillard sera-t-il sur les parquets de NBA à la rentrée ? Impossible de répondre à cette question à ce jour. Le Heat espère toujours récupérer le meneur dans les semaines qui arrivent, mais les Blazers maintiennent qu’ils ne sont pas intéressés par Tyler Herro et les autres atouts proposés. Un possible coup de bluff pour obtenir une meilleure offre, ou alors Portland n’a aucune intention d’envoyer Dame en Floride. Pourtant, en coulisses, Lillard a clairement fait comprendre qu’il ne voulait jouer que pour Miami l’an prochain. Il est intéressé par le projet floridien aux côtés de Jimmy Butler et consorts.

Lillard envisagé du côté des Raptors

Cependant, pour le Bleacher Report , il n’est pas impossible qu’une autre franchise tente sa chance à l’image des Raptors. La preuve avec leur idée de trade à 6 joueurs. L’insider Zach Buckley a proposé la chose suivante : en échange de Lillard, Toronto envoie Scottie Barnes, Gradey Dick, Denis Schröder, Chris Boucher, Thaddeus Young et un choix de premier tour de draft en 2028. « Cependant, ce n'est pas ici simplement pour la valeur du choc. Même si Toronto s'est séparé de l'entraîneur-chef Nick Nurse et du général Fred VanVleet cette intersaison, l'organisation ne semble toujours pas très désireuse de se reconstruire », d’après Buckley.

Lillard, nouveau leader des Raptors ?