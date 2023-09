NBA : «C'est ridicule», Wembanyama le fait enrager

Hugo Chirossel

Numéro 1 de la Draft 2023, une première pour un Français, Victor Wembanyama suscite déjà énormément d’attentes en NBA. Pour certains, la hype autour de Wemby dépasse même celle avant l’arrivée de LeBron James en 2003. S’il pense qu’il a tout pour réussir, Mychal Thompson estime que cette hype est démesurée et souhaite qu’on le laisse grandir.

Si l’équipe de France a déçu lors de la Coupe du monde, Victor Wembanyama quant à lui est resté à San Antonio. Le phénomène français se prépare à vivre sa première saison en NBA et pour ce faire, a décidé de faire l’impasse sur cette compétition. Il faut dire que Victor Wembanyama est très attendu pour ses débuts. Trop même selon certains, comme c’est le cas pour Mychal Thompson.

«C’est un phénomène» : Wembanyama le fait halluciner https://t.co/bgUhXo5Ge9 pic.twitter.com/UE7OFkSU43 — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

« Dire qu'il est le plus grand prospect de tous les temps est ridicule »

« Il n'y a aucune similitude avec moi. Quand je suis arrivé dans cette ligue, tout le monde s'en fichait. Il est arrivé dans cette ligue en tant que prospect le plus médiatisé de l'histoire de la NBA. Il l'est encore plus que LeBron en raison des médias sociaux et de l'exposition qu'il a eue ces dernières années. Même s'il a joué en France, tous les Américains et tous les joueurs de basket-ball du monde le connaissent. Dire qu'il est le plus grand prospect de tous les temps est ridicule. Ils le placent au-dessus de LeBron et même de Lew Alcindor (Kareem Abdul-Jabbar) et de Wilt Chamberlain », a déclaré le père du joueur des Warriors, Klay Thompson, dans des propos relayés par SportsKeeda .

« Donnez-lui une chance de grandir avant de prétendre qu'il est le sauveur de la NBA »