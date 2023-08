Il lâche une bombe et fait halluciner les stars de la NBA

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Champion du monde du 100m, du 200m et du 4x100m, Noah Lyles aura clairement été la star des championnats du monde d'athlétisme qui viennent de se terminer Budapest. Et le sprinter américain ne s'est pas distingué que sur la piste. En effet, l'une de ses déclarations en conférence de presse n'est pas passée inaperçue, notamment auprès des stars de NBA.

C'est incontestablement la stars des championnats du monde d'athlétisme de Budapest. Noah Lyles s'impose comme le nouveau patron du sprint mondial qui cherchait un successeur à Usain Bolt. Comme le Jamaïquain, le sprinteur de 26 ans s'est distingué en remportant les trois médailles d'or qu'il était venu chercher à savoir celles du 100m, du 200m et du 4x100m avec notamment un temps canon sur le demi-tour de piste (19'31''). Mais surtout, Noah Lyles a fait parler de lui en conférence de presse en s'en prenant de façon assez inattendue à la NBA.

😬⚡️ Kevin Durant, Devin Booker, Damian Lillard, Aaron Gordon, Tyler Herro, Udonis Haslem, Tyus Jones, Juan Toscano-Anderson…Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs NBA ont déjà 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲́ 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲́𝘀𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱 avec Noah Lyles. pic.twitter.com/SJg2sdfWFz — Basket USA 🏀 (@basketusa) August 28, 2023

«Il n’y a pas de drapeaux en NBA»

« Vous savez la chose qui me blesse le plus, c’est de devoir regarder les finales NBA et ils ont champions du monde sur leur tête. Mais champion du monde de quoi? Des Etats-Unis? Ne vous méprenez pas, j’adore les Etats-Unis, mais ce n’est pas le monde. Nous (en montrant la salle de presse, ndlr) sommes le monde. Nous avons presque tous les pays ici qui se battent, qui brillent, mettent leur main sur le drapeau pour montrer qu’ils sont représentés. Il n’y a pas de drapeaux en NBA », lance le triple champion du monde devant les médias.

Kevin Durant n'en revient pas