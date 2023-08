Un 6x All-Star NBA plaît aux Warriors de Stephen Curry

Florian Barré

Blake Griffin était autrefois l'un des meilleurs intérieurs de la NBA. Rookie de l’année en 2011, sextuple All-Star, l’ancien des Clippers est aujourd’hui devenu un acteur solide. De l’expérience pour pas cher, forcément ça donne envie. Agent libre au sortir d’un contrat à Boston, Griffin ne devrait plus le rester très longtemps puisque les Warriors et trois autres franchises suivent de près le dossier.

L'année dernière, l'ancienne star de l'Oklahoma City Thunder a joué pour les Celtics de Boston et a récolté en moyenne 4,1 points, 3,8 rebonds et 1,5 passes décisives par match tout en tirant à 48,5% sur le terrain et à 34,8% à trois points en 41 matchs de saison régulière. Cet été, il est devenu agent libre et est toujours disponible pour être signé par n'importe quelle équipe de la ligue. Il y a quelques jours, les Lakers étaient mis en avant sur le dossier mais d’autres pistes ont désormais pris un ascendant. Pas d’inquiétude cependant, Blake Griffin a encore largement l’occasion de trouver preneur.



Griffin a l’embarras du choix

Selon Sam Amico d’ Hoops Wire , les Golden State Warriors font partie des équipes qui pourraient être intéressées par la signature du sextuple NBA All-Star : « On pense que les 76ers et les Warriors font partie des autres (en plus des Celtics) équipes intéressées par Griffin, tout comme peut-être les Clippers, l'équipe avec laquelle la carrière de Griffin a commencé. » Les Warriors ont participé aux Finales NBA six fois au cours des neuf saisons précédentes, donc ajouter un vétéran comme Griffin au bout de leur banc serait une décision solide. Surtout que le manque de taille dans la peinture est en partie ce qui a causé la chute des Dubs face aux Lakers lors des derniers playoffs.

Les Celtics favoris

Quoi qu’il en soit, l’attrait de ces franchises est une bonne nouvelle pour le joueur lui-même car on sait que d’autres vétérans peuvent avoir des problèmes afin de retrouver une équipe, à l’instar de Dwight Howard ou DeMarcus Cousins la saison passée. Maintenant, le pivot à l’embarras du choix mais certaines sources prévoient plutôt un retour aux Celtics en guise de stabilité. Réponse avant le début du camp d’entraînement.