En quête d'un titre NBA, un gros coup est annoncé pour les Celtics de Jayson Tatum

Florian Barré

Après avoir perdu Grant Williams pendant l'été, les Celtics cherchent à se renforcer sur les ailes. Ainsi, trois joueurs vont effectuer un essai dans le Massachusetts, avec comme objectif de redynamiser le roster de Boston autour de Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis selon The Athletic et le Hoops Hype.

Marcus Smart (Grizzlies), Danilo Gallinari et Mike Muscala (Wizards), Grant Williams (Mavericks)... Voici les joueurs qui ont quitté les Celtics lors de l'intersaison NBA, et ce pour seulement deux arrivées : Kristaps Porzingis (Wizards) et Oshae Brissett (Pacers). Voilà pourquoi les dirigeants se seraient mis en quête d'un poste 3. Boston compte actuellement 11 joueurs avec des contrats garantis et deux autres avec des garanties partielles, sur un effectif de 15 joueurs maximums et dispose donc de l’espace nécessaire pour un voire deux ailiers supplémentaires. Selon The Athletic , deux joueurs vont effectuer un essai cette semaine.

TJ Warren en première option ?

Ils font partie des meilleurs free agents encore disponibles à ce poste puisqu'il s'agit de TJ Warren et de Lamar Stevens, d’après les informations de l’insider Shams Charania. Le premier s'est fait un nom dans la « bulle » à Orlando avec les Pacers. Malheureusement, Warren (29 ans) n'a pas pu enchaîner à cause d'une grave blessure au pied. Après quasiment deux ans d'absence, il a repris sa carrière en décembre dernier, du côté de Brooklyn, où il tournait à 9.5 points par match. Inclus dans l’échange de Kevin Durant aux Suns, il a été repoussé au bout du banc, et n'a pas trouvé preneur cet été.

Lamar Stevens et Louis King seront également testés