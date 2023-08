NBA : Harden chez les Lakers de LeBron James, c’est possible ?

Florian Barré

Depuis plusieurs semaines, deux dossiers affolent la toile : celui de Damian Lillard et celui de James Harden. Le second a d’ailleurs éclipsé des radars le premier depuis que The Beard a fustigé son GM Daryl Morey, l’insultant de « menteur » lorsqu’il a appris que les 76ers le garderaient la saison prochaine. Oui, Harden veut quitter Philadelphie au plus vite et fait des Clippers sa priorité mais l’imaginer rejoindre LeBron James prend de plus en plus de sens selon un journaliste américain.

James Harden a encore fait des siennes. En proie à un conflit de taille avec ses dirigeants à Philadelphie, le Barbu a clairement fait comprendre que s’il n’était pas tradé, il ferait vivre un calvaire à sa franchise, en commençant par ne pas se présenter lors du camp d’entraînement en septembre. De prime abord, le souhait du joueur est de rejoindre les Clippers de Kawhi Leonard, Paul George et Russell Wesbrook. Mais le deal s’annonce compliqué. Si le manager général Daryl Morey accepte finalement de négocier pour envoyer Harden loin des siens, rien n’assure qu’en face, la franchise californienne ne propose une offre intéressante, elle qui ne veut pas sacrifier Terance Mann.

NBA : Après le drame, grande nouvelle pour LeBron James https://t.co/lkg1oK9Nm1 pic.twitter.com/uKVf3FdWOd — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Un trade gagnant - gagnant ?

De ce fait, il faut commencer à se tourner vers d’autres options. C’est ce qu’a fait l’insider Ari Schwartz, qui imagine bien le Barbu aux Lakers, avec LeBron James et Anthony Davis : « Il n’est plus le même joueur, mais Harden reste toujours productif, terminant premier en nombre de passes par match l’an dernier. Il pourrait aider les Lakers et leur besoin d’avoir un autre « général » sur le parquet pour dicter le jeu. Ça serait assez simple pour la franchise de Los Angeles de faire mieux que la concurrence avec certains atouts disponibles. Du point de vue des Sixers, ils devront peut-être accepter la réalité que Harden n’a plus trop de valeur sur le marché, et devront donc accepter une offre en-dessous des attentes. Même si le package des Lakers n’est pas renversant, ce n’est pas un mauvais retour compte-tenu du marché pour Harden. » a balancé le journaliste.

Un trade perdant - perdant ?

Le package des Lakers comprendrait, en échange d’Harden, D’Angelo Russell, Rui Hachimura, ainsi qu’un premier tour de draft protégé top 5 en 2029. Une offre qui semble très faible sur le papier mais qui pourrait aider les 76ers à repartir sur de bonnes bases. En revanche, pas sûr que cela convienne à Joël Embiid, annoncé sur le départ par plusieurs observateurs s’il estime que sa franchise ne joue plus le titre. De plus, bien que les Californiens aient besoin d’un meneur grand calibre, il est difficile d’imaginer les Lakers casser leur roster - finaliste à l’Ouest l’an passé - pour un joueur inconstant et capricieux. Harden a toujours eu du mal à s’intégrer aux équipes où il n’était pas le leader par excellence. Avec LeBron James à ses côtés, difficile d’être le numéro 1.