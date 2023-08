NBA : James Harden n'en est pas à son coup d'essai, l'étonnante révélation de son ancien coach

Florian Barré

Certaines personnes sont abasourdies par la tournure des événements à Philadelphie. James Harden ne veut plus entendre parler de Daryl Morey et des 76ers, estimant avoir été trahi par sa direction. Une situation qui n’est finalement pas si surprenante lorsqu’on connaît le personnage, habitué des fins d’histoires tragiques. Kevin McHale, qui a entraîné Harden pendant 3 ans peut en témoigner.

James Harden a suscité un drame entre lui et les 76ers de Philadelphie en demandant son trade et en injuriant son general manager Daryl Morey. L'ancien entraîneur-chef des Houston Rockets, Kevin McHale, n'est pas choqué du fait que la relation ait commencé à se détériorer entre le joueur et la franchise pennsylvanienne. Ce dernier a travaillé avec Harden pendant trois ans en NBA et a également connu quelques difficultés avec le meneur.

La lecture de la situation par McHale

Sur Heavy Sports , McHale a déclaré qu'il ressentait de la peine pour Morey parce que parfois les directeurs généraux sont pris entre le joueur et la propriété dans ces affrontements : « James voulait une grosse prolongation de Philly, et Philly ne la lui donnerait pas, et ce n'est pas une décision de Daryl, a déclaré McHale. Daryl a une part de cela, bien sûr, mais c'est une décision du propriétaire. Donc (Harden) était vraiment en colère, disant que Daryl lui avait menti, mais, vous savez, peut-être qu'ils ont vu le match 7 contre les Celtics et ont dit : ça ne m'intéresse pas. Je pense que Daryl aurait probablement essayé de le prolonger. Mais en ce qui concerne son échange, vous savez, Daryl devient têtu. Ça va être intéressant. »

Harden, habitué des conflits