NBA : Incroyable, James Harden dévoile sa destination future

En pleine tournée promotionnelle en Chine pour son équipementier, James Harden bénéficie depuis quelques jours d’un accueil extrêmement chaleureux. Touché par l'accueil de ses fans locaux, l'américain réfléchirait même à y jouer, lui qui est en proie à des désaccords avec les Philadelphia Sixers au point d’insulter son GM, Daryl Morey, de « menteur » face à la presse.

Les stars passées en NBA par Houston sont souvent très appréciées en Chine. C'est l'héritage d'une ancienne légende de la franchise Yao Ming. Le géant est même plus qu'une légende dans son pays. Et il faut croire que cette célébrité profite à James Harden. En tournée promotionnelle pour son équipementier, Harden amasse les foules dès qu'il sort un pied dehors. Le meneur des Sixers en a profité pour vendre 10 000 bouteilles de son propre vin, toutes parties en quelques secondes. Selon le media local Global Times , 15 millions d’utilisateurs se sont connectés sur le flux de l’influenceur chinois Crazy Brother Yang pour assister à la retransmission et les ventes ont rapidement explosé. En 14 secondes, pas moins de 5 000 commandes ont été réalisées à 60 dollars (55 €) pour deux bouteilles. « Impossible ! », a réagi James Harden, vérifiant son écran d’ordinateur avant de rire et d’applaudir.

Harden bientôt en Chine ?

Pour cet amour impressionnant, The Beard se verrait bien quitter la NBA pour rejoindre la ligue chinoise de basket, où il se sentirait respecter à sa juste valeur. En clash direct avec Daryl Morey suite à une déclaration explosive en Chine, James Harden veut tout faire pour quitter les 76ers. Une situation qui pourrait devenir intenable en Pennsylvanie, surtout quand le camp d’entraînement de septembre commencera. De ce fait, James Harden a exprimé son désir de jouer une saison en Chine, selon Keith Pompey : « À chaque fois que je viens ici, l’amour est juste… c’est dingue, vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense qu’ils méritent de me voir jouer ici. L’amour est vraiment dingue ici. »

Si ça s’arrête là… que retenir de sa carrière en NBA ?

Si dans beaucoup d'états américains James Harden n'est pas très apprécié, personne ne nie son talent ni qu'il est plutôt sur la pente descendante. Les Chinois quant à eux sont tout simplement fans. Cet engouement, et cette affection, ont touché l'américain. A bientôt 34 ans, James Harden n’a plus toute sa carrière devant lui et malgré son manque de palmarès collectif (une finale NBA en 2012 avec le Thunder), le MVP 2018 se verrait donc sans doute bien terminer sa carrière en Chine, dans la discrétion et le calme, loin des tracas de la maison.