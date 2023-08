James Harden, Russell Westbrook… Top 5 des pires trades des dernières années en NBA

Florian Barré

De nombreux front-offices de la NBA ont été éreintés pour de gros échanges au fil des ans, mais la dernière demi-décennie a vu des accords particulièrement regrettables. Le Bleacher Report, média spécialisé sur les sports US, s’est donc amusé à classer les cinq pires trades des dernières années grâce à une enquête sur les réseaux sociaux.

C’est un exercice qui demande une certaine subjectivité mais qui reflète un avis global. Nombreux sont les trades à avoir déçu les observateurs et grâce au Bleacher Report , ces derniers ont pu le faire savoir. Depuis août 2018, quelles sont donc les associations qu’il faut oublier ? Le premier à être cité est Russell Westbrook lors de sa courte épopée aux Lakers. Pour rappel, initialement, il s’agissait d’un blockbuster à cinq équipes qui comprenait les Washington Wizards, les Los Angeles Lakers, les Brooklyn Nets, les Indiana Pacers et les San Antonio Spurs. Dix mois après avoir remporté un titre NBA avec Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma dans la rotation, LA les a envoyés à Washington en échange de Russell Wesbrook. Cet accord avait beaucoup de sceptiques dès le départ, et pour une bonne raison. Les Lakers ont remporté un titre en entourant LeBron James et Anthony Davis avec du courage, des tirs et des joueurs qui ont compris l'importance de s'en remettre à ces deux-là. Problème, Westbrook et LeBron sont des leaders nés et leur association n’a pas du tout fonctionné.

Nikola Vucevic aux Chicago Bulls

En 2021, Nikola Vucevic quitte le Magic d’Orlando pour les Chicago Bulls. Et pour cela, la franchise de l’Illinois a dû se séparer de Wendell Carter Jr, Otto Porter, un premier tour de draft en 2021 (Franz Wagner) et un premier tour de draft en 2023 (Jett Howard). À 32 ans, Vucevic vient d’ailleurs de signer pour une prolongation de 60 millions de dollars sur trois ans avec Chicago, alors que les résultats de la franchise n’ont jamais réellement répondu aux attentes de l’époque. Difficile de voir où tout ça va mener, mais d’après les fans, les Bulls ont fait une erreur.

Ben Simmons - James Harden

Après une vilaine sortie en séries éliminatoires aux mains des Atlanta Hawks – la série dans laquelle Ben Simmons a refusé un shoot ouvert évident dans le quatrième quart temps du Game 7 – et une résistance publique pour commencer la campagne 2021-22, les Sixers ont envoyé Simmons aux Brooklyn Nets pour James Harden. Mais les inconvénients de ce commerce sont assez évidents pour les deux équipes. Simmons n’a pas joué en 2021-22, et n’est apparu que 42 fois la saison dernière. De son côté Harden vient d’insulter Daryl Morey, le GM des 76ers, de menteur et veut à tout prix quitter Philly cet été après avoir activé sa player option.

Russell Westbrook aux Houston Rockets

Et oui, Russell Westbrook est une nouvelle fois cité. Si Westbrook et Harden ont eu du succès ensemble du côté du Thunder, The Beard était un joueur complètement différent à ce moment-là. La barbe a poussé et la cote avec. L'idée que l'un des deux puisse être capable de se sacrifier suffisamment pour gagner un championnat semble presque ridicule avec du recul. Lorsque vous ajoutez le fait qu’Houston était l'équipe ayant cédé le plus de choix de premier tour dans cet accord, cela commence à avoir l'air cauchemardesque.

Rudy Gobert aux Timberwolves du Minnesota