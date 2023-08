NBA : Les Lakers de LeBron James ont une nouvelle recrue en ligne de mire

Florian Barré

Les Purple and Gold ont signé de solides ajouts cette intersaison, mais à l’intérieur, il manque visiblement quelqu’un. À défaut d’avance sur le dossier Christian Wood, les Lakers auraient une autre idée en tête. Toujours agent libre sans restriction pour la prochaine saison de la NBA, Blake Griffin intéresserait les Californiens, alors qu’un insider a laissé entendre que ce dernier conviendrait parfaitement à la bande de LeBron James.

Au sortir d’une élimination en finale de conférence, les Lakers ont décidé de frapper fort en marge de la free agency. Avec une volonté de donner à Darvin Ham un matériel qualitatif, les dirigeants se sont en effet penchés sur de nombreux joueurs et ont semble-t-il su trouver les mots pour les convaincre. Jaxson Hayes, Gabe Vincent, Taurean Prince et Cam Reddish porteront ainsi le maillot Pourpre et Or l’an prochain en NBA.

Les Lakers ont besoin d’un pivot

Longtemps pressenti pour suivre ces derniers à Los Angeles, Christian Wood pourrait finalement ne pas rejoindre les Lakers, lui qui préfère le Heat selon les dernières informations. Mais cela n’arrange pas les Lakers puisque à l’heure actuelle, ces derniers ne possèdent qu’un seul véritable pivot sur la liste, en la personne de Jaxson Hayes. Le souhait de Darvin Ham serait de faire basculer plus régulièrement Anthony Davis au poste 4 et ainsi récupérer un élément au poste 5. D’autant plus qu’ AD n’est jamais à l’abri d’une rechute physique.

Griffin pour remplacer Wood ?