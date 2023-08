Révolution en NBA, la ligue marque le coup avec Wembanyama

Florian Barré

Inspirée par les Coupes d'Europe de football, et plus particulièrement la Ligue des champions, la NBA a décidé de lancer sa « NBA Cup ». Il s'agit d'un tournoi qui se déroule pendant la saison régulière, et ce mardi, la ligue en a dévoilé le calendrier. Au centre de celui-ci : le numéro un de la dernière draft, Victor Wembanyama, qui aura l’occasion de montrer l’étendue de son talent plus de fois que les autres à la télévision.

Comme prévu, la NBA a dévoilé le calendrier de son tout premier tournoi. Et pour présenter la NBA Cup, la ligue en profite pour présenter sa nouvelle star. En effet, les San Antonio Spurs, dirigés par Victor Wembanyama, sont la seule équipe à avoir plus de deux de ses quatre matchs de poule disponible sur ESPN et TNT . Quoi qu’il en soit, les 30 franchises disputent quatre matchs – tous faisant partie de leur calendrier régulier de 82 matchs – contre des adversaires de conférence avec lesquels ils ont été regroupés lorsque la ligue a officiellement annoncé le nouvel événement le mois dernier lors de la ligue d'été à Las Vegas.

Le programme de Wembanyama

Ces quatre matchs de la phase de groupes - qui consisteront en deux matchs à domicile et deux à l’extérieur pour chaque équipe - se dérouleront sur sept dates en novembre : quatre vendredis (les 3, 10, 17 et 24) et trois mardis (le 14, 21 et 28). Les Spurs, qui sont dans un groupe avec les Sacramento Kings, les Golden State Warriors, les Minnesota Timberwolves et l’Oklahoma City Thunder, ouvrent leur phase de groupes le 10 novembre contre les Timberwolves. À partir de là, les Spurs affronteront Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder sur TNT le 14 novembre, Domantas Sabonis et les Kings sur ESPN le 17 novembre et Stephen Curry et les Warriors sur ESPN le 24 novembre.

Comment fonctionne la NBA Cup ?

Pour rappel, pour créer les groupes, la NBA a utilisé un processus de tirage au sort de type Coupe du monde, divisant chaque conférence en cinq pots séparés par le classement de la saison régulière 2022-23. Le pot 1 comprenait les équipes qui ont terminé de la première à la troisième place, suivies des équipes 4-6 atterrissant dans le pot 2, puis des équipes 7-9 atterrissant dans le pot 3, des équipes 10-12 atterrissant dans le pot 4 et des équipes 13-15 atterrissant dans le pot 5. À partir de là, une équipe a été sélectionnée au hasard dans chacun des cinq pots, un processus conçu pour créer six groupes égaux. A l'issue de cette première phase, le premier de chaque poule, et les deux meilleurs deuxièmes, sont qualifiés pour les quarts-de-finale qui auront lieu les 4 et 5 décembre. Ce sera sur un match, comme dans le tournoi NCAA, et sur le terrain du mieux classé en saison régulière. Le tout se termine par un Final Four à Las Vegas les 7 et 9 décembre, avec les demi-finales et la finale.