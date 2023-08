NBA : Une ancienne gloire des Spurs reste prudente au sujet de Wembanyama

Florian Barré

Depuis que Victor Wembanyama a annoncé prendre du recul avec la presse pour se concentrer sur son basket, la hype semble être un peu redescendue autour du prodige français, drafté en première position de la dernière draft par San Antonio. Bien sûr, la prochaine saison est encore loin et lorsque le retour à la compétition se fera, tous les regards seront de nouveau tournés vers Wemby. Pourtant un ancien très grand nom des Spurs calme déjà le jeu.

Retraité depuis 2018, Manu Ginobili conserve encore aujourd’hui un poste chez les Spurs en NBA. Après tant d’années passées à défendre les couleurs de l’équipe, impossible pour lui de s’en détacher du jour au lendemain. Joueur des Spurs durant 16 saisons, Ginobili en est devenu l’un des conseillers spéciaux trois ans après l’annonce de son départ en retraite. Un nouveau rôle qui lui permet de rester au sein de la franchise et notamment d’y suivre de près l’intégration de Victor Wembanyama.

Ginobili au sujet de Wembanyama

À ce titre, il a récemment été invité à s’exprimer sur le dossier Victor Wembanyama et les attentes qui entourent le Français, et s’est exécuté avec honnêteté : « On est tous super excités. Vous pouvez le voir et le ressentir en parcourant la ville . » Malgré tout, Ginobili est raisonnablement prudent au moment de se projeter sur l’avenir de Wemby . L’ancien des Spurs assure que le battage médiatique autour de lui n’est « pas une donnée » à prendre en compte.

Ginobili calme le jeu