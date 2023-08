NBA : James Harden entre en conflit avec les Sixers, sa décision est radicale

Florian Barré

Ce samedi, les 76ers de Philadelphie ont pris une grande décision. Ils ont mis fin aux négociations commerciales impliquant James Harden. Le dix fois All-Star est attendu au camp d’entraînement pour le début de la saison NBA et ne devrait pas rejoindre les Los Angeles Clippers comme il l’espérait. Une nouvelle que n’a pas semblé apprécier le meneur de jeu puisque The Athletic rapporte ce dimanche que le Barbu n’a pas l’intention de jouer à nouveau pour les 76ers.

Tout va parfois très vite en NBA. Ce samedi, ESPN annonçait la fin du dossier James Harden. En effet, les Sixers ont mis un terme aux discussions concernant le transfert de The Beard , qui veut quitter Philadelphie depuis plusieurs semaines, pour rejoindre les Clippers. Il est précisé également que cette décision de la direction des Sixers est motivée par le fait que les offres pour James Harden n’ont pas été jugées suffisamment convaincantes. Mais aussi, et c’est plus étonnant puisque la rupture semble définitive du côté du joueur, par le fait que la franchise juge encore possible la quête d’un titre.

James Harden prêt à partir au clash

Une décision que le Barbu devra respecter mais qui ne lui convient pas puisqu’une source proche du joueur a déclaré à Sam Amick de The Athletic que ce dernier reste fermé dans sa position de plus vouloir jouer à Philadelphie et ne prévoit pas de se présenter au camp d'entraînement s'il est toujours avec l'équipe. Cette source a ajouté que l'organisation avait cessé d'essayer d'élaborer un échange impliquant Harden, malgré quelques discussions plus tôt dans l’été avec les Clippers, jugés non productifs.

Les 76ers n’ont pas tout fait pour satisfaire Harden