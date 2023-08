NBA : Tony Parker a peur pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Alors qu’il a fait l’impasse sur la Coupe du monde 2023 avec l’équipe de France, Victor Wembanyama fera son retour sur les parquets en octobre prochain, lors de la reprise de la NBA. Ce qui inquiète Tony Parker. Les attentes sont tellement grandes autour du numéro 1 de la Draft 2023 que l’ancien meneur des Spurs ne peut s’empêcher de se faire du souci pour le phénomène français.

Très bientôt, Tony Parker va une nouvelle fois écrire l’histoire du sport français. Samedi, l’ancien meneur des Spurs va entrer au Hall of Fame de la NBA, une première pour un joueur tricolore. Avant cela, Tony Parker s’est confié dans un entretien accordé à AndScape , au cours duquel il n’a pas pu échapper aux questions sur Victor Wembanyama. L'engouement et les attentes sont énormes avant les débuts de Wemby en NBA, ce qui inquiète Tony Parker.

« Les attentes sont irréalistes et folles »

« Je suis un peu inquiet, bien sûr. (...) Les attentes sont irréalistes et folles. Le seul avec lequel je peux le comparer en ce qui concerne ces attentes, c'est LeBron. Et c'est fou parce que tu arrives dans une franchise où il y a un historique de victoires et de titres, mais je sais à quel point c'est dur de gagner un titre. Je sais que ça ira pour lui parce qu'il est dans l'équipe parfaite et que Pop est les Spurs vont le protéger. Mais oui, il va avoir énormément de pression », a déclaré Tony Parker.

« Je veux essayer de l'aider autant que possible »