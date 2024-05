NBA : Choqué, LeBron James réagit au tir salvateur de Tyrese Maxey ! (Vidéo)

Florian Barré

Ce mardi soir, les 76ers de Philadelphie étaient menacés d’élimination. Menés 3-1 avant la rencontre par les New York Knicks, les hommes de Darvin Ham se sont retrouvés dos au mur, avec un retard de six points à 28 secondes de la fin du Game 5. C’est alors que Tyrese Maxey a sorti le grand jeu, renversant totalement la partie, notamment grâce à un shoot extérieur sensationnel auquel même LeBron James ne s’attendait pas derrière son écran de télévision.

Non, le héros de Philadelphia Sixers ne se nomme par Joël Embiid mais bien Tyrese Maxey. L’arrière de la franchise pennsylvanienne, récemment élu MIP de la NBA (joueur ayant le plus progressé de la saison) s’est illustré durant toute la partie, inscrivant 46 points, 5 rebonds et 9 passes décisives en tout. Et c’est à huit secondes de la fin, après avoir ramené les siens à une possession des New York Knicks, que Maxey a définitivement prouvé qu’il n’était plus le jeune joueur prometteur d’antan. Alors que son équipe allait être éliminée s’il ratait son shoot, ce dernier a tiré du logo pour forcer la prolongation.

HIM. pic.twitter.com/Zs38RDxiEs — Philadelphia 76ers (@sixers) May 1, 2024

Les différentes réactions

Forcément, ce tir renversant a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a déclaré : « TYRESE!!!!!!!!!!!!!!!!!! BANG » sur son compte X. La supernova des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a lui aussi réagi, commentant le panier de Maxey de « Fou!!!! ». De son côté, le meneur de l’Utah Jazz, Jordan Clarkson, a souligné à quel point le Madison Square Garden vibrait lorsque le score était serré en fin de temps réglementaire. Après le tir égalisateur, il a également rendu hommage à Maxey : « T.maxxy, c’est un grand moment mon frère ». Parmi les autres joueurs ou anciens joueurs de la NBA a s’être empressé d’écrire sur X, on peut aussi citer Immanuel Quickley, ex-Knick, Andre Iguadola ou Arike Ogunbowale, triple All-Star de la WNBA.

L’espoir est de retour à Philly