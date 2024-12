Mercato : «Une régression», un entraîneur s’attaque au FC Nantes en privé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de conforter Antoine Kombouaré à son poste, le FC Nantes avait noué des discussions avec Sergio Conceiçao. Libre depuis son départ du FC Porto, le technicien portugais a écouté les arguments de Waldemar Kita avant de, poliment, décliné la proposition. En réalité, ce refus cache une volonté de viser plus haut.

Victorieux de Drancy en Coupe de France ce samedi (4-0), Antoine Kombouaré pouvait se concentrer sur cette rencontre sans se soucier de son avenir au FC Nantes. Quelques heures plus tôt, il avait été conforté par sa direction, qui avait pourtant pris des renseignements sur plusieurs profils, notamment sur Sergio Conceiçao, un ancien de la maison.

Pourquoi Sergio Conceiçao a-t-il dit non au FC Nantes ? Un été marqué par des choix surprenants à l'OM ⚽️

➡️ https://t.co/ur7kKMEqGc pic.twitter.com/MTmlKXjnnU — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

La vérité sur le cas Conceiçao

Le Parisien annonce toutefois que cette piste n’a « jamais été creusée ». Et pour cause. Libre depuis son départ de Porto, Conceiçao viserait un club plus prestigieux que le FC Nantes, « un club de très haut niveau européen ». Raison pour laquelle il ne se voyait pas revenir sur le banc jaune cet hiver. Un retour aurait été considéré comme une forte de régression dans son esprit.

L'OM l'avait aussi contacté

Pour les mêmes raisons, Conceiçao avait fait patienter Pablo Longoria cet été, jusqu’à le lasser. Le président de l’OM avait mis fin à ce dossier et jeté son dévolu sur Roberto de Zerbi, qui, au contraire, n’a pas tergiversé au moment de signer son contrat à Marseille.