Mercato : Le transfert qui a sauvé le boss de l'OM !

Thomas Bourseau

Le patron de l'OM n'a pas été épargné tant émotionnellement que physiquement pendant le mercato estival. Recalé à plusieurs reprises par des clubs et entourages de gardien dans sa quête de nouveaux portiers, Pablo Longoria s'est blessé à la main en laissant son mécontentement s'exprimer. Heureusement, deux jours plus tard, Jeffrey de Lange signait.

Depuis sa nomination au poste de président de l'OM à la fin du mois de février 2021, Pablo Longoria a toujours été particulièrement inspiré et actif au cours des marché des transferts. Et le dernier mercato estival n'a pas dérogé à la règle. Et pour cause, l'Olympique de Marseille a annoncé douze recrues sans compter la nomination de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi le 29 juin.

Un changement inattendu se profile à l'OM ! Un ancien grand nom du club pourrait bien prendre les rênes. ⚽️

➡️ https://t.co/tlstgZLhkJ pic.twitter.com/uUDcRd7b4d — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Constamment recalé, Pablo Longoria s'est blessé à la main cet été !

Parmi les volontés claires affichées par le comité directeur de l'OM présidé par Pablo Longoria, il était vital de changer les choses au poste de gardien. Ruben Blanco a été déclassé lorsque Pau Lopez a signé à Gérone. Un nouveau duo de portiers a pris la relève à l'Olympique de Marseille. Non sans mal puisque selon L'Equipe, le président du club marseillais s'est laissé dominer par sa colère après avoir été recalé une énième fois dans les multiples discussions ouvertes avec d'autres parties à l'époque. Résultat, Longoria s'est blessé à la main.

«Le transfert de De Lange a été monté en quarante-huit heures»

Cependant, dans la foulée de la rage que Pablo Longoria a laissé exploser, l'OM a réussi à boucler le transfert de Jeffrey de Lange en deux jours seulement. Un cadre de l'Olympique de Marseille s'est confié à L'Equipe sur le sujet.

« Le transfert de De Lange a été monté en quarante-huit heures, après une proposition de la cellule de recrutement. Blackburn tenait la corde, l'Ajax l'espérait en doublure... pour remplacer un Rulli partant ! Ses agents ont été réactifs et sensibles à notre projet ».