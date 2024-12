Mercato - OM : Il envoie son CV pour 2025 ?

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille va entamer le mercato hivernal dans l'optique de profiter des opportunités de marché. La Provence a fait savoir cette semaine qu'un recrutement à la position d'arrière droit était une priorité du point de vue du comité directeur. Bouna Sarr, sans club et connaissant par cœur l'OM, a déposé sa candidature.

Bouna Sarr (32 ans) n'a jamais réellement eu l'occasion de s'imposer dans le onze de départ du Bayern Munich lors de ses quatre années passées en Bavière. Et ce, notamment en raison de ses nombreux pépins physiques en plus de la féroce concurrence à son poste. Finalement, l'ancien latéral droit de l'OM est devenu agent libre à la dernière intersaison.

«Je reçois aussi énormément de messages de supporters de Marseille»

Et depuis, Bouna Sarr n'a cessé de se maintenir en forme comme il le démontre sur ses réseaux sociaux. Pouvant s'engager dans n'importe quel club à tout moment en cas d'accord contractuel trouvé entre les parties concernées, l'international sénégalais se prépare au mieux à toute éventualité. En interview pour Foot Mercato, Sarr a révélé n'avoir pas rompu ses liens avec l'OM où il a évolué entre 2015 et 2020. « Entre vous et moi, je reçois aussi énormément de messages de supporters de Marseille ».

«Il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas contre un coup de main de Bouna Sarr aujourd’hui à l’OM»

Toujours au cours de ladite interview, Bouna Sarr n'a certainement pas fermé la porte à un retour à l'OM, en quête d'un renfort au poste de latéral droit cet hiver. Toutefois, tout ne réside pas entre ses mains.

« D’ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas contre un coup de main de Bouna Sarr aujourd’hui à l’OM. Maintenant, je ne suis pas le seul décideur. Ce sont les clubs, ce sont les directeurs sportifs, ce sont les coaches. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a aussi les besoins aussi des clubs par rapport aux postes. Donc voilà, on patiente et on va s’adapter ».