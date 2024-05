Draft NBA 2024 : Qui sont les 17 Français inscrits ?

Florian Barré

Les 26 et 27 juin prochain, la cuvée 2024 fera son apparition durant la Draft NBA annuelle. À un peu moins de deux mois de l’évènement, la ligue a publié la liste des joueurs qui ont déposé leur dossier d’inscription pour l’occasion. On peut d’ailleurs y retrouver 17 Français. Tous ne seront pas sélectionnés mais les Tricolores pourraient bien battre leur record de représentants dans une Draft.

Ça y est, la date limite d’inscription à la Draft, pour ceux qui souhaitaient se déclarer avant l’année de leurs 22 ans, est désormais passée. Tous les prospects français sont connus. Ils seront 17 à espérer entendre leur nom de la bouche d’Adam Silver les 26 et 27 juin prochain, soit trois de plus que l’an passé et huit de plus qu’en 2022. Ainsi, on peut s’attendre à ce que le record de quatre tricolores appelés (2005, 2023) soit largement dépassé cette année.

Les 17 Français inscrits

Noah Penda

Adama Bal

Armel Traoré

Alexandre Sarr

Pacôme Dadiet

Yacine Toumi

Zaccharie Risacher

Ilias Kamardine

Mohamed Diawara

Melvin Ajinça

Mohamed Diarra

Tidjane Salaün

Zacharie Perrin

Lucas Dufeal

Ugo Doumbia

Brice Dessert

Milhan Charles

Un Français pour succéder à Wembanyama ?

Ce sont Brice Dessert et Milhan Charles qui ont apporté leur dossier d’inscription en dernier. Les joueurs de Blois et Limburg (Pays-Bas) seront certainement rejoints dans les prochaines semaines par des membres de la génération née en 2002, automatiquement éligibles car dans l’année de leurs 22 ans. Mais la majorité de ces joueurs devrait sans doute retirer leur nom d’ici la date limite du 16 juin, ce après avoir testé leur cote en vain. En réalité, seuls Sarr, Risacher, Salaün, Ajinça et Dadiet ont de très bonnes chances d’être parmi les 58 draftés. Les deux premiers cités pourraient même être numéros un et deux de la prochaine Daft NBA. À suivre...