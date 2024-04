NBA - Playoffs : Après les Timberwolves, une autre franchise réussit un swipe (4-0)

Florian Barré

C’était déjà presque acté mais le Thunder d’Oklahoma City a terminé le travail ce lundi soir. Les hommes de Mark Daigneault ont battu les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 97-89, obtenant ainsi une quatrième victoire en autant de matchs disputés dans ces playoffs. Désormais, Shai Gilgeous-Alexander et consorts attendent le nom de leur adversaire en demi-finale de conférence. Ce sera soit les Dallas Mavericks, soit les Los Angeles Clippers (2-2).

C’est sans fioritures que le Thunder s’est joué des Pelicans dans ces playoffs, s’imposant 4-0 et accédant ainsi au deuxième tour des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016. OKC a contrôlé les trois premiers matchs de la série avant un match 4 un peu plus disputé. Non seulement il s'agit de la première victoire d'Oklahoma City en playoffs depuis l'ère Kevin Durant et Russell Westbrook, mais ce n'est que le deuxième swipe dans l'histoire de la franchise, l'autre remontant à 2012 lorsque le Thunder avait atteint les Finales NBA.

NO a cru pouvoir remporter le Game 4

En ce qui concerne les Pelicans, c’est la première fois qu’ils ont été balayés d’une telle manière depuis 2015. Ils ont malgré tout cru pouvoir inverser les choses lorsqu’ils sont entrés dans le quatrième quart-temps du Game 4 avec un point d’avance - une première en quatre matchs pour NO - avant de pousser leur domination à sept points. Mais c’est à ce moment précis qu’OKC a décidé de finir le travail en répondant immédiatement avec un 8-0 puis un 18-2 orchestré par Josh Giddey, Jalen Wiliams et Shai Gilgeous-Alexander.

Une fin de match haletante