NBA : Il crucifie les 76ers d’Embiid en inscrivant 47 points

Il n’a jamais semblé aussi fort. Après avoir inscrit 22, puis 24 et enfin 39 points lors des trois premiers matchs du premier tour des playoffs face aux Philadelphia 76ers, Jalen Brunson a mis la barre encore plus haute la nuit dernière en marquant 47 unités. Sa prestation XXL a ainsi permis aux New-York Knicks de prendre un avantage conséquent (3-1) en direction des demi-finales de conférence.

En feu, Jalen Brunson a inscrit 47 points et réalisé 10 passes décisives ce dimanche, permettant à sa franchise de s’imposer 97-92 face aux 76ers de Philadelphie. Un succès qui propulse les Knicks de New-York a une victoire des demi-finales de conférence Est. Après la rencontre, le média américain ESPN a demandé au principal intéressé si ses performances actuelles étaient quelque chose dont il se réjouit déjà ou s’il prendra le temps de le réaliser plus tard. Brunson a répondu honnêtement : « Je regarderai en arrière quand je prendrai ma retraite. Sérieusement. C'est génial en ce moment, cela nous a aidé à gagner. Mais cela ne nous apportera rien à l'avenir. »

Brunson entre dans l’histoire des Knicks

Le cinquième match aura lieu mardi soir au Madison Square Garden, où New York tentera de se qualifier pour le deuxième tour afin d'affronter soit les Milwaukee Bucks, soit les Indiana Pacers. Brunson fera-t-il encore mieux que 47 points au moment venu ? Ces 47 points ont par ailleurs battu le record de la franchise en séries éliminatoires, et Brunson est devenu le premier Knick avec au moins 40 points et 10 passes décisives dans un match éliminatoire. Par ailleurs, durant toute la saison régulière, il a tourné en moyenne à 28.7 points par match mais semble plus fort que jamais en ce moment. La semaine précédant le début des playoffs, il a inscrit 43 points face aux Bucks, puis 45 face aux Chicago Bulls, 39 face aux Celtics et une nouvelle fois 40 face aux Bulls.

