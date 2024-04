NBA : Antetokounmpo et Lillard sont déjà sur le point d’être éliminés

Florian Barré

Il y a un an, à la même période, les Milwaukee Bucks décevaient leurs fans après une élimination historique au premier tour des séries éliminatoires face au Miami Heat. Ils étaient ainsi devenus la sixième équipe à perdre d’entrée contre une tête de série n°8 depuis 1984. Cette fois, le même scénario se profile mais contre la tête de série n°6. Sans Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard blessés, la franchise du Wisconsin a ainsi essuyé une nouvelle défaite la nuit dernière, la troisième de suite.

Jamais les Milwaukee Bucks n’ont réussi à surmonter un déficit de 3-1 en séries éliminatoires. C’est pourtant ce qu’ils vont devoir faire face aux Indiana Pacers s’ils veulent vivre les demi-finales de conférence pour la première fois depuis deux ans. Battus 126-113 à Indianapolis ce dimanche, les hommes de Doc Rivers risquent bel et bien de suivre le reste de l’aventure à la maison compte tenu des circonstances. En effet, la franchise du Wisconsin doit se démener sans Giannis Antetokounmpo depuis le début des playoffs, rejoint à l’infirmerie par Damian Lillard avant le Game 4.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Un double MVP manque à Milwaukee

Au troisième quart-temps du match des Bucks contre les Celtics de Boston le 9 avril dernier, l'équipe était en route vers l'une des victoires les plus probantes de sa saison lorsque Giannis Antetokounmpo s'est soudainement effondré et a attrapé sa jambe gauche. Heureusement, l'IRM n'a révélé aucune lésion du tendon d'Achille, mais elle a indiqué une tension au mollet qui l'a empêché de jouer depuis lors. On ne sait toujours pas quand ni s’il rejouera cette saison, et cette réponse pourrait dépendre de la capacité des Bucks à remporter une victoire mardi soir lors du cinquième match face aux Pacers.

Lillard flanche au mauvais moment

En matière de forme, ce n’est pas bien mieux du côté de Damian Lillard. L’ancien meneur des Trail Blazers souffrait déjà de quelques blessures persistantes avant le début des playoffs et n’a participé à un entraînement complet que le 19 avril, deux jours avant le premier match. Excellent lors du Game 1, Lillard a ensuite été un peu plus discret avant de sombrer vers l’infirmerie. Celui-ci a déclaré vendredi lors de sa conférence de presse d'après-match que son plan était de jouer le quatrième match, mais que son tendon d’Achille ne coopérerait pas.