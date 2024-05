OM : Il fait un tabac, Longoria a tiré le gros lot !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang est en feu depuis plusieurs semaines désormais. Buteur incontournable de l’OM, le Gabonais n’a pas connu que des moments forts cette saison. Et malgré tout, il n’a jamais baissé les bras et toujours gardé le sourire. De quoi forcer le respect aux yeux de Leonardo Balerdi.

Pablo Longoria a laissé filer Alexis Sanchez à la dernière intersaison et l’a remplacé poste pour poste par Pierre-Emerick Aubameyang qui sortait pourtant d’un exercice plus que délicat à Chelsea sur le plan personnel. Finalement, malgré des débuts poussifs, Aubameyang a trouvé la formule à l’OM en inscrivant 27 buts pour 11 passes décisives cette saison.

«Ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est qu'il n'a jamais perdu son sourire»

En conférence de presse mercredi, Jonathan Clauss et Jean-Louis Gasset ont tous deux dressés un portrait plus que flatteur envers Pierre-Emerick Aubameyang et son professionnalisme. Pour Relevo , et dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue Europa opposant l’OM à l’Atalanta ce jeudi soir, Leonardo Balerdi a adopté un discours similaire. « Je m'entends très bien avec lui. C'est une personne incroyable. Ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est qu'il n'a jamais perdu son sourire, lui qui a été beaucoup critiqué en début de saison et qui était toujours de bonne humeur. Dans les bons comme dans les mauvais moments ».

Transferts : La star de l'OM recale l'Arabie Saoudite https://t.co/10XwZeStyp pic.twitter.com/1IAjIgLbGE — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

«Ce sont des exemples. S'il est critiqué ou insulté, il reste positif»