PSG - OM : La réponse tombe pour ces quatre transferts

Le PSG et l'OM devraient se faire la guerre lors du prochain mercato estival. En effet, les deux formations de Ligue 1 seraient sur les traces de quatre pépites de Valence : Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López et Jesus Vázquez. Malheureusement pour le PSG et l'OM, le club Che ne compterait réaliser qu'une grosse vente maximum lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Ce mercredi, El Desmarque a révélé que le PSG et l'OM avaient quatre pistes communes pour le prochain mercato estival. En effet, les deux clubs français voudraient dépouiller Valence à l'intersaison, s'intéressant à la fois à Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López et Jesus Vázquez.

Le PSG et l'OM en guerre pour 4 pépites ?

D'ailleurs, le PSG et l'OM aurait déjà envoyé des émissaires en Espagne pour observer de plus près les performances de Javi Guerra (20 ans), Fran Pérez (21 ans), Diego López (21 ans) et Jesus Vázquez (21 ans). En effet, ils ont assisté au duel entre Osasuna et Valence au stade El Sadar le 15 avril. Mais quelle est la position du club Che concernant ses quatre pépites ?

Valence ne va lâcher qu'un seul joueur cet été