Mercato : Le Real Madrid va passer à l’attaque pour ce crack à 45M€

Alexis Brunet

Le Real Madrid devrait vraisemblablement mettre la main sur Kylian Mbappé cet été, mais ce n'est pas tout. Le club espagnol pourrait bien s'offrir un très jeune crack argentin Franco Mastantuono. Les dirigeants madrilènes pourraient même formuler prochainement une offre à River Plate, pour son milieu de terrain offensif évalué à 45M€.

Tout porte à croire que Kylian Mbappé est actuellement en train de disputer ses derniers matches avec le PSG. Rien n'est encore officiel, mais le Français a décidé de ne pas prolonger son contrat, et il devrait donc quitter Paris cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est le grand favori pour l'accueillir.

Le Real Madrid veut s'offrir Mastantuono

Mais Kylian Mbappé ne devrait pas être le seul joueur à rejoindre le Real Madrid cet été. D'après les informations de Sport , le club espagnol serait très intéressé par Franco Mastantuono, qui évolue du côté de River Plate. Les dirigeants madrilènes pourraient même passer à l'attaque très prochainement, et faire une offre au club argentin. Le milieu de terrain offensif pourrait rejoindre l'Espagne contre un chèque de 45M€.

Avant Mbappé, le Real Madrid rate un transfert à 100M€ https://t.co/K5M1K10lhe pic.twitter.com/zBwUpayDqG — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Mastantuono pourrait rejoindre Madrid dès cet été

Franco Mastantuono n'est âgé que de 16 ans, mais il pourrait tout de même rejoindre le Real Madrid dès cet été. En effet, alors que ce genre de transfert n'est normalement pas possible avant la majorité du joueur, du fait qu'il ne dispose pas de la citoyenneté européenne, cela serait possible pour l'Argentin, car il possède un passeport italien. Toutefois, le club espagnol pourrait décider de le laisser progresser à River Plate, avant de le faire venir en Espagne plus tard, comme cela avait été le cas pour Endrick.