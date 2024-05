OM : Benatia vise dans le mille avec ce transfert !

Thibault Morlain

Conseiller sportif de l'OM, Mehdi Benatia serait déjà entré en action pour le mercato estival à venir. Le Marocain travaillerait sur les prochains transferts du club phocéen et voilà qu'il voudrait faire venir un nouveau défenseur central. Benatia ferait ainsi les yeux doux à Nayef Aguerd (West Ham). La recrue idéale pour l'OM ?

Alors qu'on ne sait toujours pas qui sera le prochain entraîneur de l'OM, le club phocéen commencerait d'ores et déjà à bouger ses pions pour de futurs transferts. Ainsi, comme l'a révélé Lions de L'Atlas, Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'OM, voudrait recruter Nayef Aguerd, en difficulté à West Ham, afin de l'associer à Leonardo Balerdi en défense centrale.

« Une piste de Benatia, même si elle a été validée par Longoria »

Journaliste pour Lions de L'Atlas , Hakim Zhouri a apporté des précisions concernant cet intérêt de l'OM pour Nayef Aguerd. Il a alors fait savoir pour Football Club de Marseille : « J’ai eu un retour hier de son entourage à lui et pas de de Benatia ou de l’OM. Concernant donc l’intérêt que Marseille porte à Aguerd c’est vraiment une piste de Benatia, même si elle a été validée par Longoria. Le joueur n’est pas contre l’idée de partir puisqu’il a perdu son statut de titulaire « indiscutable ». Maintenant il est plus dans la rotation, il rentre moins en jeu. C’est vrai qu’il est un petit peu blessé mais il est vraiment moins dans l’idée de jeu du coach. Il y en a d’autres qui passent devant lui et donc le club n’est pas fermé à l’idée de le laisser partir. Ensuite, le projet de jeu pourrait lui plaire au niveau de l’OM. Après, ça va dépendre de plusieurs facteurs. En tout cas pour l’instant, c’est que les prémices de de la piste. Le deal pourrait se faire sous forme de prêt dans un premier temps, avec obligation d’achat ou option d’achat. Ça va dépendre ».

« Un bon complément à Balerdi »