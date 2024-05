Mercato : Surprise, le PSG et l'OM se font la guerre pour quatre joueurs

Amadou Diawara

Le 15 avril, le PSG et l'OM ont envoyé des recruteurs pour observer la rencontre entre Osasuna et Valence. A en croire la presse espagnole, les deux rivaux sont tombés sous le charme de quatre pépites du club Che : Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López et Jesus Vázquez.

En plus de se faire la guerre sur le terrain, le PSG et l'OM pourraient également le faire sur le mercato. En effet, les deux clubs de Ligue 1 auraient quatre cibles communes pour leur recrutement estival : Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López et Jesus Vázquez.

Mbappé - Transferts : Il annonce la fin au PSG https://t.co/p1r6PTlJcC pic.twitter.com/O9yJvfb9zk — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

Le PSG et l'OM veulent dépouiller Valence

Selon les informations d' El Desmarque , le PSG et l'OM ont envoyé des émissaires au stade El Sadar le 15 avril, et ce, pour assister au duel entre Osasuna et Valence. Les deux écuries rivales ont fait ce déplacement pour observer les mêmes joueurs. En effet, Parisiens et Marseillais seraient emballés par l'idée de recruter Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López et Jesus Vázquez.

Le PSG et l'OM se disputent 4 pépites