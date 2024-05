Le PSG prépare un transfert inattendu ?

Amadou Diawara

A la surprise générale, le PSG aurait envoyé des émissaires pour superviser la rencontre entre Osasuna et Valence le 15 avril. Selon la presse espagnole, la direction parisienne pourrait s'intéresser à Giorgi Mamardashvili, le gardien du club Che. Ce qui ne présage rien de bon pour Gianluigi Donnarumma, l'actuel gardien numéro un du PSG.

Lors de l'été 2021, Gianluigi Donnarumma s'est engagé en faveur du PSG. En fin de contrat le 30 juin de cette année-là, le portier italien a signé librement et gratuitement à Paris. S'il a battu la concurrence de Keylor Navas, qui devrait quitter le PSG pour 0€ cet été, il pourrait avoir un autre adversaire la saison prochaine.

Le PSG a supervisé Osasuna - Valence

Selon les informations d' El Desmarque , les hautes sphères du PSG auraient envoyé des émissaires au stade El Sadar le 15 avril, et ce, pour suivre la rencontre entre Osasuna et Valence. A en croire le média espagnol, le club parisien pourrait s'intéresser à un joueur du club Che : Giorgi Mamardashvili.

Mamardashvili dans le viseur du PSG ?

Agé de 23 ans, Giorgi Mamardashvili fait le plus grand bonheur de Valence cette saison, avec qui il est lié jusqu'au 30 juin 2027. Et en plus de l'intérêt présumé du PSG, une demi-douzaine d'autres clubs européens seraient également sur les traces du gardien géorgien. Affaire à suivre...