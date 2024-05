PSG : Luis Enrique surprend tout le monde, il s’explique

Alexis Brunet

Le PSG s'est malheureusement incliné 1-0, en demi-finale aller de Ligue des champions, face au Borussia Dortmund. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Luis Enrique n'a fait entrer que Randal Kolo Muani en seconde période, pour essayer de faire basculer la rencontre. En conférence de presse, le coach parisien a justifié son choix.

Après avoir éliminé le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions, le PSG avait rendez-vous avec le Borussia Dortmund, pour une place en finale. Malheureusement, les Parisiens sont en ballottage défavorable pour rejoindre Wembley, après leur défaite 1-0 face aux Allemands.

Mbappé et Hakimi ont touché le poteau

Le PSG n'a pas eu beaucoup de chances offensivement face au Borussia Dortmund. Alors que l'on jouait la 51ème minute, Kylian Mbappé, puis Achraf Hakimi ont tous les deux touché le poteau de Gregor Kobel. Cela aurait donc pu clairement changer la fin de match, et offrir plus de chances aux Parisiens en vue de la qualification.

Luis Enrique a fait peu de changements