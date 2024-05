PSG : Luis Enrique annonce un coup dur dans le vestiaire

Thomas Bourseau

Après une belle qualification arrachée dans la joie à Barcelone pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG n’a pas connu la même soirée mercredi au Borussia Dortmund. La première manche de cette double confrontation a tourné en faveur du BvB (1-0). De quoi « affecter » les rangs parisiens selon Luis Enrique.

Luis Enrique va une nouvelle fois devoir trouvé la recette pour que ses hommes puissent accéder au tour suivant de cette Ligue des champions. Comme contre le FC Barcelone en quart de finale aller (2-3), le PSG a été battu par le Borussia Dortmund mercredi soir au Signal Iduna Park pour cette première demi-finale (1-0).

Le PSG battu en terres allemandes

Quand bien même le PSG s’est procuré de belles occasions en seconde période dont un double poteau de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, les champions de France n’ont pas pu éviter la défaite. En attendant la demi-finale retour au Parc des princes le mardi 7 mai prochain, le vestiaire du PSG est quelque peu abattu selon Luis Enrique.

«Le vestiaire est un peu affecté»