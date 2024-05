Cette star du PSG dénonce un problème

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park (1-0). Et pourtant, le club de la capitale n'a pas manqué d'occasions pour égaliser durant la rencontre. Interrogé après la défaite du PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Marquinhos a regretté le manque d'efficacité de son équipe.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, après avoir éliminé le FC Barcelone en quart de finale, le PSG est opposé au Borussia Dortmund. Lors du match aller, le club de la capitale s'est incliné au Signal Iduna Park ce mercredi soir, et ce, par le plus petit des scores (1-0). Toutefois, le PSG a eu de nombreuses occasions de marquer lors de cette rencontre. En vain, tout se jouera donc mardi pour le match retour au Parc des Princes.

Le PSG a perdu contre le Borussia Dortmund

Interrogé après la défaite du PSG face sur la pelouse du Borussia Dortmund, Marquinhos a analysé la rencontre. Et le capitaine parisien n'a pas manqué de souligner le manque de réalisme de son équipe, tout en assurant que si ce problème est résolu mardi, le club de la capitale devrait être en mesure de rejoindre la finale.

«On a eu des occasions claires qu'on ne peut pas rater»