Il prépare un autre sale coup au PSG

Battu en Allemagne ce mercredi (1-0), le PSG devra encore recoller au score la semaine prochaine face au Borussia Dortmund pour espérer décrocher son billet pour la finale de la Ligue des champions. Alors que les Parisiens comptent sur le soutien du Parc des Princes pour se qualifier, Marcel Sabitzer estime que son équipe peut encore faire mieux.

Le PSG aura bien besoin du Parc des Princes la semaine prochaine pour sortir vainqueur de sa double confrontation face au Bayern Munich. Ce mercredi, les hommes de Luis Enrique sont passés au travers de la manche aller et doivent désormais remonter un but de retard afin de pouvoir disputer la deuxième finale de Ligue des champions de l’histoire du PSG. « A la maison avec l'énergie de nos supporters, c'est sûr que ça va être un scénario différent , confiait Marquinhos après la rencontre. On sait qu’on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait ici. Il faut juste être plus décisif derrière et devant. On a pris un but qu’on ne peut pas prendre. On l'a dit toute la semaine, cette passe en profondeur du Borussia... Ce sont des détails qui font la différence et on va faire mieux au prochain match, passer en finale. »

« Ce sera certainement désagréable »

Le Borussia Dortmund s’attend à souffrir du côté du Parc des Princes mardi prochain, Marcel Sabitzer évoquant « beaucoup de pression » pour ce rendez-vous qui aura lieu dans « une ambiance de feu ». « Ce sera certainement désagréable », a-t-il ajouté, sans perdre sa motivation et estimant que son équipe est encore capable de mieux.

« Il y a encore de la place pour s’améliorer »