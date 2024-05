Zidane : Coup de théâtre à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il se fait attendre pour son retour, Zinedine Zidane serait dans le viseur du Bayern Munich, qui n’aurait pas fait du Français sa priorité pour autant. Ralf Rangnick semblait tenir la corde ces derniers jours, mais le sélectionneur autrichien ne prendra pas la succession de Thomas Tuchel, annonçant ce jeudi qu'il restait à son poste. De quoi relancer la piste Zidane ?

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a pas rebondi depuis et commence à trouver le temps long. Le nom du technicien français est associé ces derniers jours au Bayern Munich, recherchant un le successeur de Thomas Tuchel pour la saison prochaine. Mais jusqu’à maintenant, c’est Ralf Rangnick qui semblait tenir la corde, le club bavarois souhaitant être rapidement fixé avec le sélectionneur autrichien. Sa réponse est désormais connue.

Rangnick dit non au Bayern

Et cela pourrait arranger les affaires de Zinedine Zidane. Ralf Rangnick a décliné la proposition du Bayern Munich et va rester à la tête de la sélection autrichienne, les deux parties s’étant entendues pour continuer ensemble. « Je suis de tout cœur le sélectionneur autrichien. Cette tâche me procure un plaisir incroyable et je suis fermement décidé à poursuivre avec succès sur la voie que nous avons choisie , a-t-il confié ce jeudi sur le site de la Fédération. Je tiens à souligner expressément qu'il ne s'agit pas d'un refus du Bayern, mais d'une décision en faveur de mon équipe et de nos objectifs communs. Nous nous concentrons entièrement sur l'Euro. Nous allons tout faire pour aller le plus loin possible là-bas ». Un coup dur pour le mastodonte allemand, qui doit relancer les recherches.

La piste Zidane de retour au premier plan ?