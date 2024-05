OM : Critiqué, Aubameyang lâche de terribles révélations sur sa famille

Thibault Morlain

Compte tenu de son CV, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé à l'OM avec de grandes attentes de la part des supporters. Problème, le début de saison a été très compliqué pour le Gabonais, qui n'a alors pas échappé aux critiques. Une situation qui a alors été difficile à gérer pour Aubameyang, qui a vu sa famille être impactée par cela.

Pour Pierre-Emerick Aubameyang, la machine a mis du temps avant de se lancer après son transfert à l'OM. Alors que le Gabonais empile les buts actuellement, ça n'a pas vraiment été le cas au début de la saison. De quoi provoquer l'impatience des fans olympiens, qui n'avaient alors pas hésité à critiquer et à siffler Aubameyang. Et cela a alors eu de terribles répercussions sur la famille du buteur de l'OM.

« Quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu ma mère qui était triste »

« Je n'avais jamais connu une telle impatience. Ça a été dur, surtout par rapport à ma famille, notamment mon fils le plus grand qui comprend mieux la situation. À l'école, il doit se faire chambrer et il ne le vit pas forcément bien. Le moment qui m'a le plus touché, c'est le jour où je me suis fait siffler ici à domicile. Ça m'a foutu les boules quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu ma mère qui était triste. Je me disais : ''Mais pourquoi ils ont fait ça alors que ma mère est là et qu'elle n'a pas à subir ces choses''. Surtout qu'elle a eu des problèmes de santé il n'y a pas longtemps, je n'ai vraiment pas envie qu'elle vive ça, je veux qu'elle voie son fils comme elle l'a toujours connu, souriant, plein d'énergie », a ainsi raconté Pierre-Emerick Aubameyang ce jeudi pour L'Equipe .

« J'ai commencé à jouer avec la rage, presque avec la haine »