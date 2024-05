OM - Atalanta : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le PSG, c'est au tour de l'OM de disputer sa demi-finale européenne. Les Marseillais reçoivent en effet l'Atalanta jeudi soir au Stade Vélodrome à 21h pour le match aller de cette demi-finale de Ligue Europa. Après avoir éliminé Benfica, le club phocéen se prend à rêver d'une victoire en C3, mais pour cela, il faudra vaincre l'équipe de Bergame qui a sorti Liverpool en quart de finale.

En difficulté en Ligue 1, l'OM n'est pas encore sûr d'accrocher une qualification européenne la saison prochaine. C'est la raison pour laquelle, cette demi-finale de Ligue Europa face à l'Atalanta ce jeudi soir s'annonce cruciale. C'est effectivement le dernier espoir pour les Marseillais de décrocher une qualification pour la Ligue des champions, mais également pour remporter un trophée cette saison. Mais il faudra dominer la redoutable équipe de l'Atalanta qui a éliminé Liverpool en quart de finale.

OM : Transfert «obligatoire» à une condition ! https://t.co/ng6eYkB82Z pic.twitter.com/xkYpiD7yc9 — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

L'OM rêve d'un exploit... mais compte plusieurs absents

Et comme depuis quelques semaines, l'OM va devoir aborder ce match avec plusieurs absents. Il y a d'abord les joueurs non qualifiés pour la Ligue Europa à savoir Pape Gueye, Jean Onana et Ulisses Garcia, mais également les blessés. Valentin Rongier est absent de longue date tandis que Chancel Mbemba est très incertain. Samuel Gigot est quant à lui suspendu. Autrement dit, Jean-Louis Gasset pourrait être contraint d'aligner une défense largement remaniée.



Composition probable : Lopez - Kondogbia, Balerdi, Murillo - Luis Henrique, Ounahi, Veretout, Clauss - Harit - Ndiaye, Aubameyang

L'Atalanta débarque à Marseille avec Scamacca

Du côté de l'Atalanta, il y a plus de certitude. L'équipe de Bergame reste sur trois victoires consécutives et semble en pleine confiance depuis qu'elle a éliminé Liverpool en quart de finale de la Ligue Europa. D'autant plus que seuls Rafael Toloi et Emil Holm seront absents pour ce choc. Un temps incertain, Gianluca Scamacca sera finalement bien présent. Et cela pourrait bien faire la différence puisque l'attaquant italien est le meilleur buteur de l'Atalanta cette saison avec 15 réalisations toutes compétitions confondues.



Composition probable : Carnesecchi - Kolasinac, Scalvini, Djimsiti - Ruggeri, Ederson, De Roon, Zappacosta - Lookman, Koopmeiners - Scamacca

Où voir le match ?