OM : Un grand buteur débarque à Marseille, c’est confirmé !

Hugo Chirossel

Après avoir obtenu sa qualification aux dépens du Benfica Lisbonne, l’OM sera opposé à l’Atalanta en demi-finale de la Ligue Europa. Le week-end dernier, le club de Bergame s’est imposé face à Empoli, sans la présence de son attaquant Gianluca Scamacca. S’il y avait des doutes quant à sa présence à Marseille jeudi pour le match aller, il devrait finalement pouvoir tenir sa place.

Dimanche, l’OM a obtenu sa première victoire en championnat depuis le 10 mars dernier lors de la réception du RC Lens (2-1). Désormais, Jean-Louis Gasset et ses hommes se tournent vers celle de l’Atalanta, jeudi en demi-finale aller de la Ligue Europa. Une rencontre pour laquelle le club de Bergame pourrait devoir se passer de son buteur Gianluca Scamacca.

Mercato : L’OM plombé par l’OL pour son entraîneur ? https://t.co/FIz4IueVLz pic.twitter.com/QyvjvtqAZP — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

Gasperini inquiet pour Scamacca

« Je n’ai pas pu le faire rentrer et ça me contrarie, c’est un joueur qui a besoin de jouer (…) On va voir comment sa gêne évolue dans les prochains jours », a indiqué Gian Piero Gasperini après la victoire de l’Atalanta face à Empoli (2-0) à propos de Gianluca Scamacca, auteur de 15 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Scamacca sera apte contre l’OM

Cependant, l’international italien (15 sélections) devrait finalement être présent jeudi à Marseille. En effet, Gianluca Scamacca s’est entraîné avec le reste du groupe de l’Atalanta ce lundi et sera disponible contre l’OM.