OM : Un grand buteur au Vélodrome ? L’annonce inquiétante

Arnaud De Kanel

Buteur à huit reprises lors des dix derniers matchs avec l'Atalanta Bergame, Gianluca Scamacca sera l'une des menaces principales à surveiller pour la défense de l'OM jeudi. Mais à quelques jours de se rendre au Vélodrome, l'attaquant italien suscite l'inquiétude de son entraineur Gian Piero Gasperini en raison d'une gène musculaire. Il a même manqué la rencontre face à Empoli ce dimanche.

Vainqueur du RC Lens au bout du suspens dimanche, l'OM a fait le plein de confiance avant de recevoir l'Atalanta Bergame jeudi. Une rencontre que pourrait manquer l'attaquant vedette du club italien Gianluca Scamacca.

Mercato - OM : «Aucun problème», un joueur est chaud pour signer ! https://t.co/QSm45JdBfA pic.twitter.com/SjitdkYMpM — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

Scamacca blessé !

Dans une forme étincelante depuis plusieurs semaines, Gianluca Scamacca est un danger pour toutes les défenses. L'attaquant italien a marqué huit fois sur les dix derniers matchs et affiche une confiance à toute épreuve. Or, il pourrait ne pas être présent au Vélodrome jeudi soir en raison d'une gêne musculaire.

Gasperini très inquiet