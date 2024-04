OM : Nouveau coup dur, Gasset vend la mèche

Arnaud De Kanel

L'OM a renoué avec la victoire en Ligue 1 dimanche en faisant chuter le RC Lens. Seule ombre au tableau, la sortie d'Amir Murillo peu après l'heure de jeu. Jean-Louis Gasset a expliqué en conférence de presse que le Panaméen s'était certainement blessé. Le coach olympien savait que son joueur était sur un fil.

Plus d'un mois après leur dernier succès en Ligue 1, les Olympiens ont repris goût à la victoire en battant le RC Lens dimanche soir. Une rencontre entachée par la sortie d'Amir Murillo. Le Panaméen a demandé à sortir et comme on pouvait le craindre, c'est à cause d'un problème physique. L'OM, qui compte déjà plusieurs blessés, déplore un nouveau coup dur.

«Murillo s'est peut-être blessé»

Jean-Louis Gasset a fait part de son inquiétude en conférence de presse. « Sortir Aubameyang ? Non. Franchement, non. On pensait à gagner ce match. Après, si le destin fait autrement, Murillo s'est peut-être blessé. Je déplore parce qu'on n'a pas beaucoup d'effectifs à ce poste-là. En plus, Gigot est suspendu, donc ça va serrer. Mais non, on avait dit qu'on jouerait le coup à fond en championnat. Donc on ne peut pas se permettre ici de choisir une compétition par respect pour beaucoup de choses. Mais quand vous avez un stade comme ça, il faut faire le maximum. Comme on avait fait mercredi, même à 10, on fait le maximum pour gagner. Si on est accroché, bon, tant pis », a lâché le coach de l'OM. Mais comme à son habitude, il garde une petite lueur d'espoir.

«J'espère que ce n'est pas grave»