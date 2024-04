Mercato : «Un très bon joueur» va quitter l’OM ?

Arnaud De Kanel

Héros de l'OM lors de la victoire face au RC Lens, Pape Gueye pourrait disputer ses dernières minutes sous le maillot olympien en cette fin de saison. En fin de contrat, le Sénégalais se serait déjà engagé avec Villarreal selon les informations de la presse espagnole. Une vraie perte pour l'OM qui va perdre un « très bon joueur », tel qu'il est décrit par Jean-Louis Gasset.

C'est l'un des sujets de discorde de cette saison à l'OM. Le cas Pape Gueye divise depuis plusieurs mois. Le Sénégalais a repoussé les offres de prolongation du club phocéen qui a donc voulu le sanctionner en ne le faisant pas jouer. Jean-Louis Gasset l'a sorti de la cave et l'a relancé en accord avec sa direction. Pour autant, cela n'aurait toujours pas convaincu Gueye qui se serait mis d'accord avec Villarreal selon Relevo . Le coach olympien a couvert de louanges son milieu de terrain après la rencontre.

Vente OM : Un projet colossal se prépare avec l’Arabie Saoudite https://t.co/5Od4t6lTSA pic.twitter.com/hMd4U6sH02 — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

«Il commence à retrouver son niveau et c'est un très bon joueur»

« Quand je suis arrivé j'ai vu qu'on était limite au milieu. Donc j'ai demandé à la direction si on voulait figurer dans les deux compétitions, si on pouvait récupérer Pape Gueye. Donc la direction a été d'accord et j'ai vu le petit, j'ai parlé avec lui et aujourd'hui, au départ ça a été difficile parce qu'il manquait de rythme, il s'était blessé à la CAN, il avait eu 6 mois compliqués par rapport à une suspension, donc il était un peu, on dirait dilettante. Mais là, il commence à retrouver son niveau et c'est un très bon joueur », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse.

«C'est un très bon élément»