NBA : Luka Doncic et Kyrie Irving accueillent un nouveau joueur à Dallas

Florian Barré

Après la prolongation de contrat de Kyrie Irving pour 3 ans et 126 millions de dollars, on se demandait à quoi allait ressembler l’effectif des Mavericks. Grant Williams est arrivé depuis et la franchise texane est toujours à la recherche d’un pivot. Pourtant, après avoir décliné sa player option chez les Bulls, c’est l’ailier Derrick Jones qui signe pour une saison du côté de Dallas et renforce l'équipe de Jason Kidd.

Certainement en quête d'un meilleur deal, Derrick Jones Jr. devra se contenter du minimum selon Shams Charania. L'ailier, passé par quatre franchises depuis sa draft NBA en 2016 et qui a fait une croix sur une player option du côté de Chicago, n'a pas trouvé de meilleure offre et vient donc renforcer les Mavericks. Pour Dallas, c'est une belle pioche : un role player athlétique à mettre sur les ailes. Joueur ultra athlétique et très bon défenseur, il apportera un peu de solidité à la raquette des Mavs et semble donc, sur le papier, être une excellente recrue pour entourer Luka Doncic et Kyrie Irving.

Derrick Jones Jr., remplaçant de Grant Williams

En 64 matchs pour les Bulls la saison dernière, le joueur possédait des moyennes de 5 points, 2.4 rebonds et 0.5 passe pour 14 minutes de jeu. Au sein de la franchise texane, il tournera avec Grant Williams et Maxi Kleber sur les postes 3 et 4. Par ailleurs, l'intersaison des Mavs n'est probablement pas terminée. Christian Wood étant encore sans contrat, l'équipe peut le resigner ou bien tenter de s'accorder sur un sign-and-trade afin de récupérer une contrepartie. Au vu du secteur intérieur de Dallas, ça ne serait pas du luxe.

Dallas travaille bien

L’idée pour l’heure serait de trouver un accord avec les Lakers, qui se montrent très à l’écoute au sujet de Wood. Sur le papier, Dallas ne possède toujours que le vieillissant JaVale McGee comme vrai 5 pour protéger le cercle. En attendant de trouver le pivot parfait, les Texans ne peuvent pour autant pas reprocher son inactivité cet été au GM Nico Harrison. Ce dernier a réalisé quelques coups intéressants avec les arrivées de Richaun Holmes, Dante Exum, Grant Williams, Seth Curry et donc de Derrick Jones Jr. Suffisant pour être un contender ? À suivre…