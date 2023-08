Un grand prospect prévient la NBA, il sera au-dessus de Wembanyama

Florian Barré

Choisi en 3e position par les Trail Blazers lors de la Draft NBA 2023, Scoot Henderson est peut-être, à défaut d’avoir été sélectionné au pick 2, le véritable concurrent de Victor Wembanyama pour le titre de Rookie de l’année à la fin de la prochaine saison. Ce qui est certain, c’est que le jeune américain croit en ses forces et aime se persuader qu’il sera l’élu en avril 2024.

Drafté au troisième rang par Portland, Scoot Henderson est revanchard. Le meneur de 19 ans est déterminé à faire regretter leur décision aux deux équipes qui l'ont abandonné pour Victor Wembanyama et Brandon Miller. Lors d'une vidéo pour Playmaker publiée lundi, Henderson a garanti qu'il remporterait le trophée de Rookie de l'année et a déclaré qu'il voulait finalement être le « meilleur meneur de jeu à avoir joué en NBA ».

« Je vais avoir une belle carrière »

« Mon objectif, évidemment, est de gagner le Rookie de l'année, et je gagnerai le Rookie de l'année », a déclaré Henderson. Plus tard dans la vidéo, il a expliqué son approche du jeu et pourquoi il a tellement confiance en lui. « C'est juste un état d'esprit, une manifestation que j'ai en quelque sorte développée. Je n'ai jamais douté de moi, vous savez, en m'assurant que je mets toujours une bonne énergie dans l'air, en m'assurant que je me dis 'Je vais avoir une excellente saison de recrue.' Je ne dis pas que je veux avoir une excellente saison rookie, je vais avoir une excellente saison rookie. Je vais avoir une belle carrière. Je vais avoir une belle carrière et m'assurer que c'est toujours au passé parce que c'est arrivé. »

Wembanyama réel favori ?

Pour autant, Wembanyama est le favori pour des raisons évidentes. Il est l'un des meilleurs espoirs jamais entrés dans la ligue et a la capacité d'avoir un impact immédiat des deux côtés du ballon. Henderson aura quant à lui probablement le ballon entre les mains plus souvent, en supposant que les Blazers échangent Damian Lillard avant le début de la saison. Il a également moins de problèmes de blessures, ce qui pourrait entrer en jeu compte tenu de la nouvelle règle qui oblige les joueurs à avoir participé à 65 matchs pour être éligibles à des récompenses majeures. Un duel qui s’annonce donc haletant.