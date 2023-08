NBA : Après avoir cassé leur tirelire pour un ami de LeBron James, les Lakers veulent un dernier joueur

Florian Barré

L'intersaison NBA est plus calme à l'approche de la saison 2023-24 mais comme le reste de l'année civile, les rumeurs continuent de circuler. En étant l'une des équipes les plus prolifiques de la ligue, les Lakers de Los Angeles sont souvent au centre de bon nombre de ces rumeurs. Après avoir prolongé Anthony Davis, avec un contrat record, la franchise californienne pourrait proposer le minimum à un autre intérieur.

Comme pressenti ces dernières semaines, les Lakers de LeBron James ont lancé une offensive pour prolonger le contrat d’Anthony Davis, éligible à une extension sur cette intersaison. Alors qu’il pouvait potentiellement tester le marché dans un an en déclinant sa player option, AD a préféré continuer à bord du même navire en signant la prolongation la plus chère de l’histoire de la NBA, passant devant le récent record de Jaylen Brown aux Celtics, avec une moyenne annuelle de 62 millions de dollars.

Coéquipier de Wembanyama en équipe de France, un flop de la NBA se relance aux Hornets https://t.co/lq9NZjlwgh pic.twitter.com/Z4EZ20VMHx — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Christian Wood aux Lakers ?

De ce fait, il ne reste plus grand chose dans les caisses des Angelinos . D’autant plus que la franchise californienne s’est offert Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish, Jaxson Hayes, ainsi que les prometteurs Jalen Hood-Schifino et Max Lewis. Étant l’option la plus talentueuse qui reste sur le marché pour jouer dans la peinture, Christian Wood est la cible idéale, bien que les Lakers ne puissent qu’offrir le minimum au joueur de 27 ans. Cela n’a cependant pas refroidi les différents partis, comme l’insider Marc Stein l’a rapporté : « Comme je l'ai signalé ici le mois dernier, Dallas reste ouvert à faciliter une signature et un échange pour Wood si les Mavericks peuvent acquérir un joueur qu'ils aiment dans l'échange. »

Jarred Vanderbilt sacrifié

En somme, si les Lakers étaient amenés à signer Christian Wood, il faudrait que l'équipe le signe pour un contrat de trois ans tout en échangeant des joueurs de premier plan en retour. Jarred Vanderbilt serait sans aucun doute dans l'accord, car les Lakers ne peuvent échanger qu'un nombre limité de joueurs légalement en ce moment, et il faudrait probablement inclure Max Christie également pour que Wood atteigne un salaire avec lequel il serait à l'aise. Wood pourrait alors accepter une légère augmentation et prendre un salaire de 5 millions de dollars par an.