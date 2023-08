NBA : Une légende des Lakers totalement fan de Wembanyama

Florian Barré

Victor Wembanyama est, sans aucun doute, l’attraction à suivre la saison prochaine. Nombreux sont les acteurs et observateurs à attendre le jour où le prodige français foulera pour la première fois un parquet en NBA. Le Hall of Famer Jerry West a d’ailleurs fait l'éloge de Wemby lors d'une apparition dans « The Rich Eisen Show », en indiquant que l’intérieur des Spurs est « spectaculaire » et « fantastique ».

La hype autour de Victor Wembanyama est immense. Et s’il y avait un train avec tous les fans du Français de 2,24m, Jerry West pourrait en être le conducteur. Véritable légende des Lakers et de la NBA, l’ancien meneur de la franchise autrefois basée à Minneapolis, a le sentiment de vivre un moment spécial du haut de ses 85 ans. « Il est l’un de ces joueurs dont tu as le sentiment qu’il va devenir un joueur iconique. » a lâché The Logoman .

West encense Wembanyama

West prévoit donc un avenir brillant à Wemby et ce, avec une adaptation record : « Il est vraiment très skillé. Il doit probablement être plus habile à jouer en NBA. Il peut courir, il peut shooter à 3-pts. Je pense que sa meilleure qualité en début de carrière sera sa capacité à contrer. Pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, il est très spectaculaire. » Les débuts de Wembanyama en Summer League ont pourtant montré qu'il avait besoin de temps avant de pouvoir devenir un joueur offensif dominant.

